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25 лютого 2020, вівторок, 20:10 19 Документ
Суспільство 2020-02-25T22:15:02+02:00
Українські Новини
Віталій Дейнега витрачав гроші з благодійного фонду на особисті потреби, - Портнов

Віталій Дейнега витрачав гроші з благодійного фонду на особисті потреби, - Портнов

Ірина Дорофейчук
Андрій Портнов, Повернись живим, Волонтер, Благодійний фонд, Віталій Дейнега
Віталій Дейнега. Фото: aportnov.com
Віталій Дейнега. Фото: aportnov.com

Юрист Андрій Портнов повідомив, що волонтер, активіст Євромайдану та керівник благодійного фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега витрачав гроші фонду на особисті потреби, а також ухилявся від сплати податків від отриманих доходів.

Про це йдеться на персональному веб-сайті юриста.

"Віталій Дейнега, волонтер, герой Майдану, активіст, за 19 років основний заробіток мав від власного благодійного фонду. Він такий волонтер, що заробляв на своєму волонтерському русі. Та основним джерелом його доходів був благодійний фонд "Повернись живим". Якщо скласти усі доходи та проаналізувати сплачені податки за 19 років, то він (Дейнега) платив податків приблизно 1 тис. гривень на місяць", - заявив Портнов.

Портнов уточнив, що заява про крадіжки Дейнеги заснована на ретельному аналізі його декларацій про доходи за 2001-2019 роки. Також юрист перерахував багаторазові подорожі Дейнеги по світу, відзначивши високу вартість оренди готельних номерів і авіаперельотів в місцях, які відвідував волонтер.

Наведемо кілька прикладів: у вересні 2019 року, на момент загострення бойових дій на Донбасі, волонтер 5 днів перебував у Венеції. А з 13 по 20 листопада 2019 року, в період загибелі українських солдат, Дейнега відпочивав в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Іншими словами, маючи такі доходи та сплачені податки, літати по всьому світу, а ще заробляти у себе в благодійному фонді - це означає, що фігурант живе на нетрудові доходи. Значить - краде. Чому краде? Тому що якщо заробляєш, повинен відображати це в декларації, сплачувати податки та показувати джерело доходів. Якщо у тебе в декларації цих податків немає, це означає, що ти - злодій. Я думаю, що він (Дейнега) крав на війні. Тому що основна його парадигма - це фонд "Повернись живим". Він повністю занурений в так зване волонтерство", - підкреслив рист.

Крім того, Портнов анонсував інформацію про фінансові порушення волонтера Юрія Касьянова.

На думку Портнова, "герої революції", що пропагують останні 5-6 років насильство та війну, не є волонтерами. "Якщо ти "герой Майдану", то, швидше за все, ти - злодій ... Вони не волонтери, вони не активісти, це звичайні злодії, які під виглядом волонтерства крадуть у людей, які зазнали насильства та стали жертвами війни", - підсумував юрист .

Нагадаємо, колишній Президент України Петро Порошенко сплатив Портнову 3 500 гривень за брехню про державну зраду юриста.

6 лютого Портнов відкрив вже другий офіс для надання безкоштовної юридичної допомоги громадянам України, які постраждали від війни на Донбасі, у м. Бахмут (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Портнов опублікував аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства журналіста Павла Шеремета.

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