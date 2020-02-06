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06 февраля 2020, четверг, 19:39 45
Судебная власть 2020-02-06T19:43:08+02:00
Українські Новини
Портнов открывает 2-й юридический офис для защиты пострадавших от войны

Портнов открывает 2-й юридический офис для защиты пострадавших от войны

Павел Твердохлиб
Андрей Портнов, Юридическая помощь, Бахмут
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Андрей Портнов сообщил об открытии уже второго офиса для оказания бесплатной юридической помощи гражданам Украины, пострадавшим от войны на Донбассе, в г. Бахмут (Донецкая область).

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Друзья, в понедельник открывается наш второй юридический офис для людей, пострадавших от войны на востоке (Украины). После Станицы Луганской второй открывается в Бахмуте (Артемовск)", - написал Портнов.

Для всех, кто нуждается в бесплатной юридической помощи, Портнов опубликовал контактные данные офиса в Бахмуте: Донецкая область, г. Бахмут, ул. Мира, 52; мобильные телефоны: +38 (066) 519-18-19, +38 (068) 519-18-19, +38 (073) 519-18-19; адрес электронной почты: bahmut@aportnov.com

Напомним, 17 декабря 2019 года Портнов открыл в Станице Луганской офис для оказания бесплатной юрпомощи пострадавшим от войны на Донбассе.

"На первом плане помощь наименее защищенным людям по вопросам возобновления выплаты пенсий и социальной помощи, установления фактов рождения и смерти, разрешения вопросов относительно наследования, а также по восстановлению утраченных документов", - пояснила адвокат, председатель общественной организации "Европейский правозащитный союз" Марина Паринова.

Ранее Портнов пообещал часть своих личных доходов направить на организацию и оказание бесплатной юридической помощи по сопровождению в судах и органах государственной власти.

"С этого месяца (октября) часть (персональных) доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса в Станице Луганской, где юристы будут предоставлять людям бесплатную помощь по оформлению и сопровождению в судах и органах власти пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем", - уточнил Портнов.

Портнов отметил, что в октябре 2019 года его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 млн гривен. В сентябре - 1,98 млн гривен. В августе - 2,02 млн гривен.

Как сообщали СМИ, в октябре 2019 года суд подтвердил возмещение Портнову 300 тыс. долларов от Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел и посольства Украины в Канаде.

Как сообщали Українські Новини, 30 января Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства журналиста Шеремета.

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