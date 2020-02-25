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25 лютого 2020, вівторок, 19:49 6
Lifestyle 2020-02-25T20:15:01+02:00
Українські Новини
Коронавірус зірвав зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" в Італії

Коронавірус зірвав зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" в Італії

Елена Новикова
Paramount Pictures, Том Круз, Коронавірус, Місія нездійсненна, коронавірус в Італії
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Місія нездійсненна". Скріншот: YouTube/B&H Film Distribution Company

Paramount Pictures тимчасово зупинила зйомки сьомої частини кінофраншизи "Місія нездійсненна" в Італії через спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє видання Variety.

Наголошується, що тритижневі зйомки повинні були проходити у Венеції, але заради безпеки акторів та з метою підтримки зусиль венеціанського уряду, які спрямовані на те, щоб уникнути публічних зборів через спалах коронавірусу, Paramount Pictures змінює план виробництва та переносить зйомки.

Також у заяві Paramount Pictures говориться, що знімальна команда повернеться додому на час перерви, а вони будуть стежити за ситуацією в Італії.

Прем'єра сьомої частини кінофраншизи "Місія нездійсненна" запланована на липень 2021. Том Круз повернеться до ролі секретного агента Ітана Ханта також і у восьмій частині фільму, який збираються представити в серпні 2022 року. Режисер обох фільмів - Крістофер Маккуаррі.

Як повідомляли "Українські Новини", у другому сезоні популярного серіалу "Відьма" зіграють актори з "Гри престолів" і "Гобіта".

Також у мультфільмі студії Pixar вперше з'явиться ЛГБТ-персонаж.

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