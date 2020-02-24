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24 февраля 2020, понедельник, 20:16 44
Жизнь 2020-02-24T20:16:32+02:00
Українські Новини
В мультфильме студии Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж

В мультфильме студии Pixar впервые появится ЛГБТ-персонаж

Елена Новикова
Pixar, Disney, Мультфильм, ЛГБТ, Вперед

Cтудия Pixar компании Disney, которая ранее получила статуэтку премии "Оскар" за мультфильм "История игрушек 4", анонсировала появление первого ЛГБТ-персонажа в анимационном фильме "Вперед". Об этот сообщает издание NBC Today.

Отмечается, что первый официальный ЛГБТ-персонаж является циклопом по имени Офицер Спектр. Персонажа озвучила американская актриса и сценаристка Лина Вейт.

Офицер Спектер. Фото: NBC TodayОфицер Спектр. Фото: NBC Today

Мульфильм повествует о двух братьях-эльфах Иэне и Барли Лайтфутах, которые живут в волшебном мире. Когда-то в их мире царствовала магия, но эти времена прошли и теперь сказочные существа ведут обычную жизнь. Все меняется, когда мама дает братьям волшебный посох.

В Украине анимационный фильм выйдет в прокат 5 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, во втором сезоне "Ведьмака" сыграют актеры из "Хоббита" и "Игры престолов".

Ранее сообщалось о том, какие фильмы выйдут в прокат в последнюю неделю февраля.

Также о том, какие фильмы про вирусы и эпидемии стоит посмотреть.

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