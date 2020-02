Во втором сезоне "Ведьмака" сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита"

Новый каст телекомпания опубликовала на своей странице в Twitter.

Netflix анонсировал появление семи новых актеров. Серди них — звезды "Игры Престолов" и "Хоббита" — Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов" и Грэм Мактавиш, который сыграл в саге "Хоббит" гнома Двалина.

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca