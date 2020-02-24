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24 февраля 2020, понедельник, 12:09 4
Шоу-бизнес 2020-02-24T13:19:51+02:00
Українські Новини
Во втором сезоне "Ведьмака" сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита"

Во втором сезоне "Ведьмака" сыграют актеры из "Игры престолов" и "Хоббита"

Кира Молчанова
Netflix, Актеры, Игра престолов, Хоббит, Ведьмак
Кадр из сериала
Кадр из сериала "Ведьмак"

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил фильм, в котором Иисус Христос — гей, представил новых актеров второго сезона сериала "Ведьмак".

Новый каст телекомпания опубликовала на своей странице в Twitter.

Netflix анонсировал появление семи новых актеров. Серди них — звезды "Игры Престолов" и "Хоббита" —  Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов" и Грэм Мактавиш, который сыграл в саге "Хоббит" гнома Двалина.

Кристофер Хивью сыграет Нивеллена, которого превратили в человекообразное чудовище, полумедведь-полулев. По сюжету Геральт забредает в старинную усадьбу, где встречает Нивеллена, и тот пытается его напугать.

Шотландский актер Грэм Мактавиш пробовался на роль шпиона Сигизмунда Дийкстры, бывшего шефа разведки Редании, одного из крупных Северных королевств.

Среди других новичков актерского состава — Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон) и Туэ Эрстед Расмуссен (Эксель). Все они сыграют ведьмаков. Кто будет в роли наставника Геральта — Весемира — пока неизвестно.

Кроме того, в каст заявлены Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир). Кроме того, в сериале появится новый персонаж — девочка по имени Вайолет. Её сыграет актриса Кармель Ланиадо.

Как сообщали Українські Новини, 20 декабря стриминговая платформа Netflix опубликовала сериал "Ведьмак", основанный на цикле романов польского писателя Анджея Сапковского.

Депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа"), глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не прогнозирует роста цен на электронные услуги компаний-нерезидентов, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix, после введения налога на добавленную стоимость на данные услуги.

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