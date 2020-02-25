Долар на міжбанку подорожчав: учасники ринку розповіли про котируваннях 25 лютого

Після зниження в понеділок на 4 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок знизився на 6 коп. до 24,55 UAH/USD.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,50-24,53 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,52-24,54 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,54-24,56 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,41% з 23,74 UAH/USD до 24,55 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 24 лютого на 3,15% до 24,5447 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.