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25 лютого 2020, вівторок, 09:01 2
Суспільство 2020-02-25T16:30:05+02:00
Українські Новини
В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження

Таня Войтюк
Непогода в Україні, погода в Україні, Прогноз погоди, Погода, Прогноз, синоптики, Непогода
Сильний вітер. Фото: Gismeteo
Сильний вітер. Фото: Gismeteo

Через те, що з Німеччини прийшов циклон "Юлія", який приніс в Україну сильний вітер, погода в Україні 25 лютого погіршилася. По всій території, крім північних областей, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

"За повідомленням Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 25 лютогоПогода в Україні 25 лютого. Скріншот: Гісметео

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку місцями невеликий сніг у Закарпатській та Львівській областях, сніг з дощем у Черкаській і Луганській, дощі у Волинській, Запорізькій та Донецькій областях, на решті території без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Закарпатській області місцями засніжене, в Хмельницькій і Київській областях місцями ожеледиця.

Ситуація на дорогах в УкраїніСитуація на дорогах в Україні. Скріншот: Гісметео

В результаті проходження активного циклону за минулу добу (24.02), що супроводжувався випаданням снігу (до 10 см) у північних і північно-східних областях, на дорогах державного значення виконуються роботи з очищення покриття від снігу, проводиться обробка протиожеледними матеріалами.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок негоди 24 лютого постраждали практично всі області. В Одесі через вітер загинула жінка, а в Миколаєві було зруйновано частину пішохідного мосту через Інгул.

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