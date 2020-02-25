В Україні оголосили штормове попередження

Через те, що з Німеччини прийшов циклон "Юлія", який приніс в Україну сильний вітер, погода в Україні 25 лютого погіршилася. По всій території, крім північних областей, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як наголошується, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с.

"За повідомленням Укргідрометцентру, 25 лютого в Україні, крім північних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 25 лютого. Скріншот: Гісметео

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомляють, що станом на 6 ранку місцями невеликий сніг у Закарпатській та Львівській областях, сніг з дощем у Черкаській і Луганській, дощі у Волинській, Запорізькій та Донецькій областях, на решті території без опадів.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Закарпатській області місцями засніжене, в Хмельницькій і Київській областях місцями ожеледиця.

Ситуація на дорогах в Україні. Скріншот: Гісметео

В результаті проходження активного циклону за минулу добу (24.02), що супроводжувався випаданням снігу (до 10 см) у північних і північно-східних областях, на дорогах державного значення виконуються роботи з очищення покриття від снігу, проводиться обробка протиожеледними матеріалами.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок негоди 24 лютого постраждали практично всі області. В Одесі через вітер загинула жінка, а в Миколаєві було зруйновано частину пішохідного мосту через Інгул.