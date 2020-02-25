У Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу

Поки в Іспанії на Канарських островах на карантин закрили цілий готель, в Загребі, столиці Хорватії, підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє видання dnevnik.hr з посиланням на заяву прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича.

За його словами коронавірус був виявлений у молодого чоловіка, який нещодавно повернувся з Мілана. Всі, хто були з ним у контакті, поміщені в карантин.

Хворого госпіталізували в клініку Dr. Fran Mihaljević в Загребі.

У той же час, відразу два випадки захворювання коронавірусом зафіксували в Австрії — двоє людей захворіли в Тіролі.

Як повідомляє агентство АРА, обидва хворих знаходяться в клініці Інсбрука на карантині. Про те, хто ці люди, уряд Австрії не поширюється. Відомо лише, що обидва вони з італійської провінції Ломбардія.

На даний момент у світі на COVID-19 хворі 80 289 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, на півдні Італії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус. До цього локальний спалах COVID-19 в Ломбардії був зафіксований 21 лютого. Потім випадки зараження були виявлені в інших північних областях Венето, П'ємонті і Емілія-Романьї.

Після цього стало відомо, що в Італії від коронавіруса померли вже 7 осіб. Італія стала третьою країною в світі з відомих випадків поширення інфекції після Китаю і Південної Кореї.