Голова Українського інституту книги Коваль закликала "вичистити бібліотеки від радянського фонду"

В той час, як у Києві "декоммунизировали" 5 бібліотек д

Так, за словами Коваль, більше половини книг, які зберігаються в українських бібліотеках, були видані в Радянському Союзі.

"За статистикою, в бібліотеках зберігається понад 240 мільйонів одиниць документів. Це книги, періодика, ще щось. Ймовірно, що більше 50 відсотків цих фондів - це книги, видані до 1990 року, точно ніхто не знає. І менше 20 відсотків, які видані після 2000 року", - зазначила Коваль.

Вона наголосила, що влада повинна проводити аудит та "вичищати бібліотеки від радянського фонду". Такі заходи допоможуть зробити бібліотеки приємним місцем для перебування людей і "їх комунікації літератури українською мовою", уточнила Коваль.

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Як повідомляли Українські Новини, Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупівлю книг бібліотеки.

Раніше Подоляк розповіла, за якої умови тепер міністерство буде закуповувати книги для тих чи інших бібліотек.