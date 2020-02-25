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25 лютого 2020, вівторок, 13:05 4
Політика 2020-02-25T13:07:23+02:00
Українські Новини
Голова Українського інституту книги Коваль закликала "вичистити бібліотеки від радянського фонду"

Голова Українського інституту книги Коваль закликала "вичистити бібліотеки від радянського фонду"

Анна Рудык
Книги, бібліотеки, радянські книги, Олександра Коваль

В той час, як у Києві "декоммунизировали" 5 бібліотек ддиректор "Українського інституту книги" Олександра Коваль заявила, що бібліотеки потрібно "вичищати від радянського фонду". Відео заяви Коваль опубліковано в YouTube.

Так, за словами Коваль, більше половини книг, які зберігаються в українських бібліотеках, були видані в Радянському Союзі.

"За статистикою, в бібліотеках зберігається понад 240 мільйонів одиниць документів. Це книги, періодика, ще щось. Ймовірно, що більше 50 відсотків цих фондів - це книги, видані до 1990 року, точно ніхто не знає. І менше 20 відсотків, які видані після 2000 року", - зазначила Коваль.

Вона наголосила, що влада повинна проводити аудит та "вичищати бібліотеки від радянського фонду". Такі заходи допоможуть зробити бібліотеки приємним місцем для перебування людей і "їх комунікації літератури українською мовою", уточнила Коваль.

Як повідомляли Українські Новини, Мінкульт витратить майже 30 млн гривень на закупівлю книг бібліотеки.

Раніше Подоляк розповіла, за якої умови тепер міністерство буде закуповувати книги для тих чи інших бібліотек.

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