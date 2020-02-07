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07 февраля 2020, пятница, 11:22 444
Общество 2020-02-07T12:30:03+02:00
Українські Новини
В Киеве "декоммунизировали" 5 библиотек

В Киеве "декоммунизировали" 5 библиотек

Ольга Фандорина
Библиотеки, Киев, Переименование, декоммунизация
Библиотека им. Шевченко, Киев Фото: КГГА
Библиотека им. Шевченко, Киев Фото: КГГА

Киевский городской совет переименовал пять столичных библиотек. Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в пятницу, 7 февраля.

Так, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.

В Соломенском районе переименовали три библиотеки:

  • библиотеку имени А. Пироговского – в библиотеку Преображенская;
  • библиотеку имени П. Вершигоры – в библиотеку имени Евгения Гуцало – в честь памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
  • библиотеку имени В. Кудряшова – в библиотеку имени Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Еще одно заведение – библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого – выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет намерен переименовать проспект Победы в Брест-Литовский проспект.

Киевский городской совет переименовал проспект Генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.

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