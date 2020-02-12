Чтобы получить новые книги у министра Бородянского, библиотеки будут обязаны показать нового читателя

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено закупать книги только для тех библиотек, которые покажут свою работу в привлечении читателей. Об этом в интервью Цензор. НЕТ сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

Так, Подоляк заявила, что министерство изменило фокус и приоритеты финансирования.

"Мы не реформируем Украинский институт книги. Мы изменили фокус и приоритеты финансирования. Сейчас УИК работает над программами, которые связаны с продвижением чтения, с поддержкой авторов и переводов, с программами привлечения большего количества людей ко всему, что касается чтения как процесса … Я убеждена в том, что ответственность за наполнение библиотек для общества должны нести органы местного самоуправления и объединенные территориальные общины. Они должны прежде всего быть заинтересованы в том, чтобы люди получали культурные услуги. Знаю, что многие органы местного самоуправления закупают литературу для своих библиотек", - сказала Подоляк.

Также Подоляк рассказала, при каком условии теперь министерство будет закупать книги для тех или иных библиотек.

"Мы говорим о переформатировании публичных библиотек, которые как кружево покрывают всю Украину, на многофункциональные общественные пространства. Конечно, мы будем закупать книги, но в те библиотеки, которые покажут свою работу в привлечении читателей. Хотим вернуть интерес к чтению", - сообщила она.

Также, по словам Подоляк, министерство уделяет внимание популяризации чтения:

"Одним из пунктов нашего меморандум с Министерством образования является учреждение в детских садах чтения перед сном. И также хотим побудить родителей, которые еще этого не делают, чтобы они 10-15 минут читали детям перед сном. Однако, на домашнее воспитание мы повлиять не можем, а хотим. Может, удастся", - отметила Подоляк.

Как сообщали Українські Новини, украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги.

Также Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку.