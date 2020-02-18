Минкульт потратит почти 30 млн гривен на закупку книг в библиотеки

В то время, как теперь библиотеки будут обязаны показать нового читателя, чтобы получить новые книги у министра Бородянского,

Об этом сообщила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк на пресс-конференции во вторник, передают Українські Новини.

"У нас была большая дискуссия о том закупать ли, какое количество закупать, какой процент средств государственного бюджета направить на то, чтобы закупать книги... В этом году из средств Украинского института книги выделено около 29 млн гривен",- сказала она.

Подоляк отметила, что книги будут предоставлены тем библиотекам, которые покажут план своей работы и что они будут делать с книгами.

Она также отметила, что на данный момент в Украине насчитывается около 33 тыс. библиотек, более 15 тыс. из них являются публичными.

Кроме этого, Подоляк отметила, что по Украине уже оцифрованы около 6 тыс. библиотек и совместно с Министерством цифровой трансформации планируется оцифровывать еще больше.

Она подчеркнула, что важной проблемой является размер заработной платы библиотекарей, поэтому планируется ввести дополнительные критерии работы, выполнение которой позволит работникам библиотек получать зарплаты выше.

Она также отметила, что Минкультуры совместно с Министерством образования и Институтом книги намерены ввести в детских садах 15-минутное чтение украинских рассказов перед сном для продвижения украинской литературы.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что Минкультуры намерено заняться продвижением чтения, на что заложено 8 млн гривен.

Целью министерства будет привлечь хотя бы 5% населения к чтению в год.

В госбюджете Минкультуры на 2020 год на обеспечение деятельности национальных музеев, национальных и государственных библиотек и культурно-просветительских центров предусмотрено около 800 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Подоляк рассказала, при каком условии теперь министерство будет закупать книги для тех или иных библиотек.

Также Минкультуры хочет создать украинскую электронную библиотеку.