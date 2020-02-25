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25 лютого 2020, вівторок, 12:20 8
Суспільство 2020-02-25T12:30:15+02:00
Українські Новини
Рейтинг "Слуги народу" не змінився, а у платформи Бойка і "Євросолідарності" виріс, - опитування КМІС

Рейтинг "Слуги народу" не змінився, а у платформи Бойка і "Євросолідарності" виріс, - опитування КМІС

Анна Рудык
Соціологічне опитування, Верховна Рада, КМІС, Слуга народу, Батьківщина
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com
Соціологічне опитування. Фото: pixabay.com

39,1% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології та визначилися з вибором, готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,6% - за "Опозиційну платформу - За життя", 10,8% - за "Європейську солідарність" на виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Якби зараз проводилися вибори, то 9% опитаних підтримали б "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 4,6% - "Силу і честь", 4,2% - Радикальну партію Олега Ляшка, по 3,4% - "Опозиційний блок" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Таким чином 5%-бар'єр долають 4 партії.

Крім того, серед усіх опитаних 24,3% - не визначилися з кандидатом, 14,1% респондентів не взяли б участь у голосуванні, 4,4% - зіпсували б бюлетень, а 1,6% - відмовилися відповідати.

Опитування проводилося КМІС методом особистого інтерв'ю з 8 по 18 лютого 2019 року серед 2 038 повнолітніх респондентів на всій підконтрольній території Україні.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Як повідомляли Українські Новини, за півроку президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі.

Тим часом 40% респондентів, опитаних Центром Разумкова, проголосували б за чинного президента Володимира Зеленського.

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