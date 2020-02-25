Рубль почав падати у київських обмінниках

У вівторок, 25 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 24 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,46 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Тим часом, середній курс продажу знизився на 7 копійок до 3,85 грн за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва 25 лютого: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,46 3,85 Максимальний 3,75 4,00 Мінімальний 2,50 3,74 Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 лютого на 3,15% до 24,5447 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 3,40 коп. до 24,2916 UAH\/USD. А зсередній курс купівлі євро підвищився на 7,79 коп. до 26,2425 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 7,55 коп. до 26,6363 UAH\/EUR. Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH\/USD. Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH\/USD.