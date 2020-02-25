Долар і євро впевнено дорожчають у київських обмінниках

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 лютого на 3,15% до 24,5447 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,40 коп. до 24,2916 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,79 коп. до 26,2425 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,55 коп. до 26,6363 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,2916 24,5447 26,2425 26,6363 3,46 3,85 Максимальний 24,4000 25,0000 26,4200 26,9000 3,75 4,00 Мінімальний 24,0000 24,4200 25,7000 26,5000 2,50 3,74

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Раніше курс гривні на міжбанківському валютному ринку після збереження на незмінному рівні в п'ятницю в понеділок знизився на 4 коп. до 24,49 UAH/USD.

Також експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара.