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25 лютого 2020, вівторок, 10:39 49 Доповнено
Силові структури 2020-02-25T10:39:44+02:00
Українські Новини
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру

Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру

Надежда Комендантова
ДБР, Татьяна Чорновол, підозра, перешкоджання журналістам

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому депутату Верховної Ради Тетяні Чорновол ("Народний фронт") про підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві, повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року Чорновол перешкоджала роботі журналіста при висвітленні ним подій, які відбувалися в залі судового засідання.

Підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон і припинила відеозапис.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

У разі доведення провини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

(Новина доповнена ім'ям журналіста)

За даними Національної спілки журналістів України, Чорновіл перешкоджала діяльності журналіста видання "Правовий контроль України", а також інтернет-порталу sharij.net Дмитру Кучеру.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує як Чорновіл перелізла паркан з колючим дротом щоб незаконно потрапити на брифінг

Раніше Чорновол влаштувала істерику в ГБР і прорвалася до Труби.

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Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру
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