У Франції вилікували всіх заражених коронавірусом

В той час, як в Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксовано коронавірус, у Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований коронавірус, успішно одужали.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"На території Франції більше немає випадків захворювання на коронавірус. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, який був госпіталізований в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Віра.

Міністр також дав рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано спалах коронавіруса.

Він також сказав, що люди, що повертаються з Риму, не піддаються конкретних заходів перевірок, так як жодного випадку захворювання в італійській столиці не було.

Коронавірус

Тим часом, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, у світі загальна кількість заражених перевищила 78 тис. осіб, і понад 2,5 тис. загинули.