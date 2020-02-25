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25 лютого 2020, вівторок, 08:45 10 Інфографіка
Європа 2020-02-25T09:00:10+02:00
Українські Новини
У Франції вилікували всіх заражених коронавірусом

У Франції вилікували всіх заражених коронавірусом

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Європі, Франція
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавірус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

В той час, як в Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксовано коронавірус, у Франції всі громадяни, у яких раніше був діагностований коронавірус, успішно одужали.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"На території Франції більше немає випадків захворювання на коронавірус. Вірус більше не поширюється. Останній пацієнт, який був госпіталізований в Ліоні, вилікувався. Він більше не заразний і тому зміг повернутися додому", - сказав Віра.

Міністр також дав рекомендації людям, які повертаються з північної Італії, де зафіксовано спалах коронавіруса.

Він також сказав, що люди, що повертаються з Риму, не піддаються конкретних заходів перевірок, так як жодного випадку захворювання в італійській столиці не було.

КоронавірусКоронавірус

Тим часом, у ВООЗ занепокоєні тим, що вірус може стати новою пандемією, у світі загальна кількість заражених перевищила 78 тис. осіб, і понад 2,5 тис. загинули.

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