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24 лютого 2020, понеділок, 22:33 5
Суспільство 2020-02-24T22:45:01+02:00
Українські Новини
У світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус, — заступник міністра охорони здоров'я

У світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус, — заступник міністра охорони здоров'я

Валерия Драгомирова
Віктор Ляшко, Температурний скринінг, коронавірус в Китаї, Коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Незважаючи на те, що кількість людей, які захворіли на коронавірус досягла 79 тисяч, у світі спостерігається скорочення кількості випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми вводимо температурний скринінг як один з великого комплексу заходів, які можуть запобігти потраплянню на територію України збудника коронавірусної інфекції, яка сьогодні поширюється в світі. Водночас хочеться зазначити, що в цілому в світі вже протягом 10 днів спостерігається скорочення кількості випадків , які щодня реєструються, протягом останніх 5 днів ми бачимо менше 800 випадків, які реєструються, були такі періоди, коли по 15 тис. реєструвалося", - сказав він.

Ляшко зазначив, що, згідно зі статистичними даними, 80% всіх зареєстрованих випадків у провінції Хубей (Китай), 97% випадків зареєстровано в Китаї, а на 29 країн, в яких зареєстровано захворюваність коронавірусною інфекцією, припадає лише 3% випадків.

"І ми на ці країни, в яких зафіксовано внутрішньодержавні передачу випадків, почали проводити температурний скринінг... Також в лабораторію Центру громадського здоров'я доставлені тест-системи, які дозволяють проводити дослідження і виділяти збудника (коронавірусної інфекції)", - додав він.

Зі слів Ляшка, серед груп ризику, у яких можу ть виникнути серйозні випадки перебігу захворювання, також як і при захворюваннях на грип та ГРВІ, люди похилого віку, люди, які мають хронічні ускладнення, а також мають проблеми з імунною системою.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус COVID-19.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

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