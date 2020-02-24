В Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксований коронавірус

У той час як на коронавірус захворіли понад 79 тисяч людей по всьому світу, Україна буде перевіряти температуру тіла пасажирів з усіх країн із зафіксованими випадками коронавірусу.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Ми прийняли рішення про те, що фактично пасажирів, які прибуватимуть прямими літаками з усіх країн, у яких зафіксовані випадки коронавірусу, ми будемо перевіряти в тому ж режимі, що і раніше перевіряли пасажирів з напрямку Азії", - сказав прем'єр.



Він також зазначив, що враховуючи те, що багато українців приїжджають з Італії на автобусах, на Закарпатті у пропускному пункті "Тиса" будуть проводитися перевірки.



Гончарук також зазначив, що всі служби працюють злагоджено.



Прем'єр підкреслив, що у разі зафіксованого випадку коронавірусу в Україні країна повністю готова і забезпечена необхідним обладнанням.



Як повідомляли Українські Новини, Держприкордонслужба з 20:00 понеділка вводить перевірку температури тіла пасажирів з Італії в аеропортах "Київ" та "Бориспіль".



Крім того, на пункті пропуску "Тиса" у Закарпатській області вводять температурний скринінг для пасажирів з Італії.