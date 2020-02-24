Через коронавірус консульство України в Мілані призупинило роботу

Консульство України в Мілані (Італія) призупинило прийом громадян та видачу документів через коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці консульства в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Враховуючи активне поширення на території Ломбардії коронавіруса 2019-nCov, згідно з розпорядженням Президента Ломбардії А. Фонтани і Міністра охорони здоров'я Італії Р. Сперанца про запровадження превентивних заходів, у т. ч. "Припинення роботи офісів по прийому громадян, за винятком надання першочергових послуг" Генеральне консульство України в Мілані, за погодженням з МЗС України, з 25 лютого поточного року припиняє прийом громадян та видачу документів", - сказано в ньому.

Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії.

Консульство рекомендує у разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, дорожньо-транспортна пригода, арешт і т. д.) звертатися на гарячу лінію консульства.

Як повідомляли Українські Новини, Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що вважає епідемію коронавіруса, яка забрала життя вже понад двох тисяч осіб і потенційно може стати пандемією "однією з найбільших афер світу".

Крім того, прем'єр-міністр України Гончарук припускає виявлення коронавіруса у повертаються з Європи в Україну громадян.