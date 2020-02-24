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24 лютого 2020, понеділок, 18:12 4
Силові структури 2020-02-24T19:00:02+02:00
Українські Новини
На пункті пропуску "Тиса" у Закарпатській області вводять температурний скринінг для пасажирів з Італії

На пункті пропуску "Тиса" у Закарпатській області вводять температурний скринінг для пасажирів з Італії

Валерия Драгомирова
Держприкордонслужба, Перевірка температури, Пункт пропуску Тиса, Італія
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

Державна прикордонна служба з 8:00 25 лютого вводить перевірку температури тіла пасажирів з Італії в автомобільному пункті пропуску "Тиса" у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомив на брифінгу голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передають Українські Новини.

"Завтра з восьмої ранку там буде також забезпечено температурну перевірку всіх транспортних засобів і пасажирів, які слідують на них, з метою запобігти потраплянню осіб з ознаками коронавірусу", - сказав він.

Дейнеко зазначив, що пункт пропуску "Тиса" є потенційно найбільш небезпечним напрямком в'їзду з Італії в Україну автомобільним транспортом.

З його слів, прямого пасажирського автобусного сполучення з Італією там немає, там виконують нерегулярні рейси близько 500 мікроавтобусів на тиждень, які використовують громадяни, які перебувають на заробітках в Італії.

Дейнеко також повідомив, що 2-3 рейси з Італії виконуються через пункт пропуску "Шегині" (Львівська область) на кордоні з Польщею.

Як повідомляли Українські Новини, Держприкордонслужба з 20:00 понеділка вводить перевірку температури пасажирів з Італії у міжнародних аеропортах "Київ" імені Сікорського (колишній аеропорт "Жуляни") і "Бориспіль" (Київська область).

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок у ті провінції Італії, де зафіксовані випадки захворювання новим різновидом коронавірусу, а тим українцям, які перебувають на території Італії - бути уважними та обережними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

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