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24 лютого 2020, понеділок, 17:08 17
Економіка 2020-02-24T18:45:02+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" на 15% знизив ціну на газ для населення

"Нафтогаз" на 15% знизив ціну на газ для населення

Таня Войтюк
Нафтогаз, НАК
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на лютий ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 15%, або на 700 гривень/тис. куб. м до 3 950 гривень/тис. куб. м (без ПДВ, націнки газзбутів і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами) порівняно з січнем.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"У лютому 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла для населення та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в межах ПСЗ, становитиме 3 950 гривень/тис. куб. м", - йдеться в ньому.

Зазначається, що ця ціна на 37% нижча, ніж у лютому 2019 року, і це найнижча оптова ціна "Нафтогазу" для населення з квітня 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі (TTF).

Раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

Тим часом, в Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня.

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