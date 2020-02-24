НСЖУ вважає розслідування проти Bihus.info порушенням прав журналістів

Національна спілка журналістів (НСЖУ) вважає кримінальне провадження за фактом роботи журналістів-розслідувачів Bihus.info порушенням прав журналістів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook голови НСЖУ Сергія Томіленка, передають Українські Новини.

"Національний союз журналістів України вважає порушення кримінального провадження за фактом роботи журналістів-розслідувачів команди Bihus.info втручанням у редакційну діяльність та порушенням прав журналістів", - сказано в ньому.

Томіленко зазначає, що поліція не повинна використовувати свої службові можливості для зведення рахунків з журналістами.

Посилаючись на повідомлення проекту Bihus.info, Томіленко повідомляє, що приводом для кримінального провадження стала зйомка, яку вела журналістка Марія Землянська в публічному місці.

На відео вона зафіксувала першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

"Це чиновник, чиї дії як публічної особи викликають суспільний інтерес, і в даному випадку журналісти діяли, виходячи з потреб суспільства. Порушення кримінального провадження, допити співробітників редакції, питання про внутриредакционных процесах - такі речі сприймаємо як прямий тиск на представників ЗМІ", - зазначає голова НСЖУ.

НСЖУ звертається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка із закликом вплинути на своїх підлеглих і припинити використання ними службового становища для тиску на журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу проти редакції Bihus.Info за розслідування журналістів проти заступника голови Нацполиции Коваля.

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