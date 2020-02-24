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24 лютого 2020, понеділок, 16:50 8
Політика 2020-02-24T16:54:27+02:00
Українські Новини
НСЖУ вважає розслідування проти Bihus.info порушенням прав журналістів

НСЖУ вважає розслідування проти Bihus.info порушенням прав журналістів

Влада Билоус
НСЖУ, Національна поліція України, Денис Бігус

Національна спілка журналістів (НСЖУ) вважає кримінальне провадження за фактом роботи журналістів-розслідувачів Bihus.info порушенням прав журналістів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в соціальній мережі Facebook голови НСЖУ Сергія Томіленка, передають Українські Новини.

"Національний союз журналістів України вважає порушення кримінального провадження за фактом роботи журналістів-розслідувачів команди Bihus.info втручанням у редакційну діяльність та порушенням прав журналістів", - сказано в ньому.

Томіленко зазначає, що поліція не повинна використовувати свої службові можливості для зведення рахунків з журналістами.

Посилаючись на повідомлення проекту Bihus.info, Томіленко повідомляє, що приводом для кримінального провадження стала зйомка, яку вела журналістка Марія Землянська в публічному місці.

На відео вона зафіксувала першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.

"Це чиновник, чиї дії як публічної особи викликають суспільний інтерес, і в даному випадку журналісти діяли, виходячи з потреб суспільства. Порушення кримінального провадження, допити співробітників редакції, питання про внутриредакционных процесах - такі речі сприймаємо як прямий тиск на представників ЗМІ", - зазначає голова НСЖУ.

НСЖУ звертається до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка із закликом вплинути на своїх підлеглих і припинити використання ними службового становища для тиску на журналістів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила справу проти редакції Bihus.Info за розслідування журналістів проти заступника голови Нацполиции Коваля.

Раніше Служба безпеки України проводила обшуки в офісі телеканалу "1+1".

ОБСЄ стурбована обшуками СБУ в офісі "1+1".

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