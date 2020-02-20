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  • Полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля
20 февраля 2020, четверг, 20:14 46
Общество 2020-02-20T20:20:39+02:00
Українські Новини
Полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля

Полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля

Елизавета Кесельман
Обыски, Наполиция, Денис Бигус, Допрос журналистов
Евгений Коваль.Фото:bihus.info
Евгений Коваль.Фото:bihus.info

Национальная полиция открыла уголовное дело против редакции Bihus.Info из-за их расследования против заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Об этом говорится на сайте редакции Bihus.Info.

Отмечается, что дело открыли по статьям "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "нарушение неприкосновенности частной жизни", после того, как 13 февраля журналистка Мария Землянская исполняла редакционное задание, в то время, как к ней подошел первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль и потребовал документы у водителя.

При этом, по его словам, Коваль сам не представился, а журналистка сразу рассказала кем является и предоставила соответствующее удостоверение.

"Замглавы нацпола так сильно испугался Маши (к которой сам и подъехал, кто его трогал...), что целое Главное Следственное Управление... возбудилось и расследует вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительных органов", - написал Бигус.

Он указал, что правоохранители допрашивали Землянскую 3 часа, позже был допрошен и сам Бигус.

Главред написал, что Нацполицию интересовало, где журналисты берут темы для расследований, где хранят материалы, также полиция интересовалась источниками редакции.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Служба безопасности Украины проводила обыски в офисе телеканала "1+1".

СБУ заявила, что обыски касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

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