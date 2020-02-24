Протести проти розміщення евакуйованих з Уханя не підтримують 74% опитаних

74% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", не підтримують протести людей проти розміщення евакуйованих з міста Ухань провінції Хубей, Китай) в їх регіоні.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому 15% опитаних відповіли, що підтримують такі протести, 11% - не змогли відповісти.

81% респондентів з тих, хто не підтримують протести, мають вищу освіту, 79% - мають дохід середнього рівня.

З підтримують дані протести 21% опитаних мають середню освіту, 12% - вища; 20% - за рівнем доходу бідні.

Опитування проводилося 22-23 лютого, було опитано 1 200 респондентів від 18 років методом особистого інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,8%.

Як повідомляли Українські Новини, "теплий" прийом для українців з Уханя влаштували жителі Нових Санжар: блокували дороги на чолі зі священиком.

Тим часом у Нових Санжарах після протестів один поліцейський залишається в лікарні.

Також поліція готує підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах.