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25 лютого 2020, вівторок, 06:11 31
Політика 2020-02-25T06:15:01+02:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня в гаманцях українців може з'явитися нова купюра 200 гривень

З сьогоднішнього дня в гаманцях українців може з'явитися нова купюра 200 гривень

Кира Молчанова
Леся Українка, НБУ, Нові банкноти, нові купюри
Так виглядає нова банкнота у 200 гривень. Фото: прес-служба НБУ
Так виглядає нова банкнота у 200 гривень. Фото: прес-служба НБУ

Після того, як національний банк України показав дизайн нових банкнот 50 і 200 гривень, з сьогоднішнього дня в українців з'являється нова купюра в 200 гривень.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Нова банкнота за стилем буде така ж, як купюри номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень, які вже ввели в оббіг.

Так виглядає нова банкнота у 200 гривень. Фото: прес-служба НБУТак виглядає нова банкнота у 200 гривень. Фото: прес-служба НБУ

Зворотний бік банкноти в 200 гривень. Фото: прес-служба НБУЗворотний бік банкноти в 200 гривень. Фото: прес-служба НБУ

На новій купюрі як і раніше буде зображена Леся Українка, а на зворотньому боці — будівля В'їзної вежі Луцького замку. На відміну від банкноти 2007 року, портрет письменниці зображений не з правого боку, а в центрі.

Розмір і колірна грама нових грошей залишаються такими ж.

У прес-службі пояснили, що банкноти зразка 2007 і 2019 будуть перебувати в обігу одночасно. Після введення в обіг нових 200-гривневих банкнот громадянам не потрібно обмінювати банкноти старого зразка на нові. Новими банкнотами НБУ буде заміняти зношені та пошкоджені банкноти зразка 2007 року. Поступово нових 200-гривневих купюр стане більше через заміни колишніх пошкоджених.

Як повідомляли Українські Новини, 25 жовтня Національний банк України випустив банкноту номіналом в тисячу гривень.

Президент іг Універ " Тарас Козак заявив, що кроки Нацбанку щодо введення більш великої банкноти і виведення дрібного номіналу, ніяк не пов'язані з інфляційними або девальваційними очікуваннями.

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