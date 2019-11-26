Нацбанк показал обновленный дизайн 50 и 200 гривен: дата выхода новых купюр

После того, как 20 декабря введут новую монету в 5 гривен, Национальный банк Украины собирается изменить дизайн банкнот номиналом в 50 и 200 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на сайте. В Нацбанке заверили, что бумажные банкноты, как и в случае с гривной и двумя, будут ходить параллельно и их не придется обменивать. Помимо этого, Национальный банк Украины анонсировал следующие нововведения: - 20 декабря также появится купюра в 50 гривен с новым дизайном. - 25 февраля - обновленные 200 гривен. - В середине 2020 - монета в 10 гривен. Замену банкнот на монеты в банке объясняют значительной экономией. Купюра "живет" один-два года, а монеты - около двадцати, говорят в НБУ. Так, их можно чеканить значительно реже. Купюра 50 гривен. Фото: Twitter\/Михаил Демков Металлические 5 и 10 гривен позволят государства сэкономить около миллиарда гривен, утверждает Нацбанк. В то же время многие украинский сейчас жалуются на дизайн 1- и 2-гривневых монет, в частности то, что их трудно различать. Как сообщали Українські Новини, доллар впервые за долгое время упал ниже 24 гривен. Напомним, Национальный банк ввел в денежный оборот новую банкноту в 1000 гривен с 25 октября 2019 года.