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26 ноября 2019, вторник, 18:12 64
Финансы 2019-11-26T18:20:14+02:00
Українські Новини
Нацбанк показал обновленный дизайн 50 и 200 гривен: дата выхода новых купюр

Нацбанк показал обновленный дизайн 50 и 200 гривен: дата выхода новых купюр

НБУ, Нацбанк, Банкнота, Денежный оборот
Банкноты. Фото: НБУ
Банкноты. Фото: НБУ

После того, как 20 декабря введут новую монету в 5 гривен, Национальный банк Украины собирается изменить дизайн банкнот номиналом в 50 и 200 гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на сайте.

В Нацбанке заверили, что бумажные банкноты, как и в случае с гривной и двумя, будут ходить параллельно и их не придется обменивать.

Помимо этого, Национальный банк Украины анонсировал следующие нововведения:

- 20 декабря также появится купюра в 50 гривен с новым дизайном.

- 25 февраля - обновленные 200 гривен.

- В середине 2020 - монета в 10 гривен.

Замену банкнот на монеты в банке объясняют значительной экономией. Купюра "живет" один-два года, а монеты - около двадцати, говорят в НБУ. Так, их можно чеканить значительно реже.

Купюра 50 гривен. Фото: Twitter/Михаил ДемковКупюра 50 гривен. Фото: Twitter/Михаил Демков

Металлические 5 и 10 гривен позволят государства сэкономить около миллиарда гривен, утверждает Нацбанк. В то же время многие украинский сейчас жалуются на дизайн 1- и 2-гривневых монет, в частности то, что их трудно различать.

Как сообщали Українські Новини, доллар впервые за долгое время упал ниже 24 гривен. Напомним, Национальный банк ввел в денежный оборот новую банкноту в 1000 гривен с 25 октября 2019 года.

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