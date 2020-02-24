МЗС закликало українців утриматися від поїздок до заражених провінцій Італії

В той час, як від коронавірусу в Італії померло троє осіб, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує громадянам України утриматися від поїздок у ті провінції Італії, де зафіксовані випадки захворювання новим різновидом коронавіруса, а тим українцям, які перебувають на території Італії - бути уважними та обережними та дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Про це йдеться в повідомленні консульської служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку із загостренням епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням в північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим різновидом коронавіруса, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в уражені провінції італійських регіонів Ломбардії, Венето, Емілії Романьї і П'ємонт, де є найбільший ризик зараження. Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно проявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідування уражених вірусом провінцій", - сказано в ньому.

Ті, хто знаходяться на території північних регіонів Італії українців МЗС просить повідомити про своє місцезнаходження і свої контактні дані найближчим консульським установам України або зареєструватися на веб-ресурсі friend.mfa.gov.ua.

Громадянам України, які планують подорож до Італії або зараз знаходяться в країні, МЗС просить стежити за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров'я Італії.

Як повідомляли Українські Новини, днями в Італії були зафіксовані перші 16 випадків зараження коронавірусом.

Також в Італії закрили на карантин 12 міст.