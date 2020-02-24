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  • "Мону Лізу" з кубиків Рубіка продали в Парижі за 400 тисяч євро
24 лютого 2020, понеділок, 12:29 5
Світ 2020-02-24T13:29:46+02:00
Українські Новини
"Мону Лізу" з кубиків Рубіка продали в Парижі за 400 тисяч євро

"Мону Лізу" з кубиків Рубіка продали в Парижі за 400 тисяч євро

Елизавета Кесельман
аукціон, Париж, Картина Мона Ліза
Картина
Картина "Мона Ліза" в Луврі.Фото pixabay

У Франції на одному з аукціонів у Парижі продали репродукцію відомої картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" з кубиків Рубіка за 480 200 євро. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що картина була спроеційована з 330 кубиків Рубіка і зібрана французьким вуличним художником під псевдонімом "Загарбник" в 2005 році.

Згідно з інформацією відомства, аукціонний дім Artcurial визначив початкову вартість роботи-150 тисяч євро. На даний момент ім'я власника невідомо.

Автор картини працює анонімно і зазвичай вночі. Також він носить маску. В одному з інтерв'ю "Загарбник" розповів, що лише кілька друзів знають його справжнє обличчя і бачили його обличчя. Крім того, батьки художника вважають, що він працює плиточником в будівельній галузі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше один з п'яти портретів юного Моцарта продали в Парижі більш ніж за 4 мільйони євро.

Крім того, в Німеччині на аукціоні продали циліндр Гітлера за 50 тис. євро а перший комікс Marvel 1939 року продали дорожче, ніж за мільйон доларів

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