"Мону Лізу" з кубиків Рубіка продали в Парижі за 400 тисяч євро

У Франції на одному з аукціонів у Парижі продали репродукцію відомої картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" з кубиків Рубіка за 480 200 євро. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що картина була спроеційована з 330 кубиків Рубіка і зібрана французьким вуличним художником під псевдонімом "Загарбник" в 2005 році.

Згідно з інформацією відомства, аукціонний дім Artcurial визначив початкову вартість роботи-150 тисяч євро. На даний момент ім'я власника невідомо.

Автор картини працює анонімно і зазвичай вночі. Також він носить маску. В одному з інтерв'ю "Загарбник" розповів, що лише кілька друзів знають його справжнє обличчя і бачили його обличчя. Крім того, батьки художника вважають, що він працює плиточником в будівельній галузі.

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