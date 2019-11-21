В Германии на аукционе продали цилиндр Гитлера за 50 тыс. евро

В Мюнхене выставили на аукцион памятные вещи времен нацистской Германии, в частности личные вещи Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун. Об этом сообщает Spiegel.

Торги провел Немецкий аукционный дом. Среди предложенного "ассортимента" вещей лидера фашистской Германии и его супруги были: дома вечернее платье Евы Браун, а также цилиндр, гитара и печать с инициалами Гитлера. Кроме того, на продажу выставлены нашивки на одежду и портсигар Германа Геринга.

Отмечается, что цилиндр Адольфа Гитлера продали за 50 тысяч евро, несмотря на скандал с Европейской еврейской ассоциации (ЕЕА), которая требовала закрыть аукцион из-за "прославления нацизма".

На фоне конфликта некоторые вещи продали даже дороже, чем ожидалось. В частности, платье жены Гитлера Евы Браун продали вдвое дороже: за 4,6 тыс. евро.

В свою очередь, помощник директора аукционного дома Бернард Патчер отметил, что обычно подобные вещи покупают богатые музеи из Азии и США. Реже подобный товар интересует частных коллекционеров, или авторов исторических книг.

"Из-за большого ажиотажа были достигнуты более высокие цены. Например, издание "Mein Kampf" Адольфа Гитлера перешло в другие руки за 130 тыс. евро - в 2 раза больше, чем изначально предполагалось..."— рассказали в Spiegel.

Общая стоимость вещей составляет от 50 до 200 тыс. евро. Торги закроют в конце месяца.

Мюнхенский аукционный дом несколько лет был спорным из-за аукционов с товарами нацистов. Например, в 2016 году куртка Гитлера пошла по самой высокой цене за 275 тыс. евро. В начале 2019 года, незадолго до аукциона, 63 картины, предположительно написанные Гитлером, были конфискованы из-за сомнения в подлинности.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году часть личных вещей Адольфа Гитлера были распроданы на аукционе в Германии, в частности столовое серебро, бокалы, посуда и портсигар.

А в 2017 году альбом личных фотографий Гитлера продали на аукционе в Британии.

Кроме того, дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком.