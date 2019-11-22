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22 ноября 2019, пятница, 19:54 10
Жизнь 2019-11-22T19:54:46+02:00
Українські Новини
Первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за 1$ миллион

Первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за 1$ миллион

Комикс, Аукцион, Marvel, Первый комикс Marvel, выпущенный 1939 году, изначально был приобретен почтальоном из Пенсильвании за 10 центов, Комиксы Marvel

Первый комикс Marvel, выпущенный 1939 году, изначально был приобретен почтальоном из Пенсильвании за 10 центов. Через 80 лет его продали за $1,26 млн на аукционе старинных комиксов, поставив новый рекорд. Об этом передает аукционный дом Heritage Auctions.

В Marvel Comics № 1 были представлены такие персонажи, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Немор. Состояние книги оценили 9,4 по шкале от 1 до 10.

Предыдущим рекордсменом среди комиксов Marvel был выпуск 1962 года, в котором впервые появился Человек-паук. Этот выпуск продали в 2011 году за $1,1 млн.

Как сообщали Українські Новини, ранее Marvel анонсировал масштабные проекты киновселенной на три года.

Также Роберт Дауни-младший заявлял о намерении вернуться в киновселенную Marvel.

Кроме того, в мае Киевские власти потребовали убрать с улиц рекламу сигарет Marvel.

В августе студия корпорации Disney не смогла достичь соглашения с компанией Sony Pictures касательно съемок фильмов о супергерое Человеке-пауке, что грозило в целом выходом персонажа из киновселенной Marvel.

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