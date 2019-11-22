Первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за 1$ миллион

Первый комикс Marvel, выпущенный 1939 году, изначально был приобретен почтальоном из Пенсильвании за 10 центов. Через 80 лет его продали за $1,26 млн на аукционе старинных комиксов, поставив новый рекорд. Об этом передает аукционный дом Heritage Auctions.

В Marvel Comics № 1 были представлены такие персонажи, как Человек-факел, Ка-Зар, Ангел и Немор. Состояние книги оценили 9,4 по шкале от 1 до 10.

Предыдущим рекордсменом среди комиксов Marvel был выпуск 1962 года, в котором впервые появился Человек-паук. Этот выпуск продали в 2011 году за $1,1 млн.

Как сообщали Українські Новини, ранее Marvel анонсировал масштабные проекты киновселенной на три года.

Также Роберт Дауни-младший заявлял о намерении вернуться в киновселенную Marvel.

Кроме того, в мае Киевские власти потребовали убрать с улиц рекламу сигарет Marvel.

В августе студия корпорации Disney не смогла достичь соглашения с компанией Sony Pictures касательно съемок фильмов о супергерое Человеке-пауке, что грозило в целом выходом персонажа из киновселенной Marvel.