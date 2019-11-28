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  • Один из пяти портретов юного Моцарта продали в Париже более чем за 4 миллиона евро
28 ноября 2019, четверг, 16:02 1205
Мир 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
Один из пяти портретов юного Моцарта продали в Париже более чем за 4 миллиона евро

Один из пяти портретов юного Моцарта продали в Париже более чем за 4 миллиона евро

Картина, Аукцион, Париж, Вольфганг Амадей Моцарт

В Париже на аукционе продали редкий портрет Вольфганга Амадея Моцарта за 4 млн евро. Об этом передает аукционный дом Сhristieʼs.

Картина датируется 1770 годом, и написана итальянским художником Джамбеттино Чиньяроли. На ней изображен Моцарт в 13-летнем возрасте, играющий на клавесине, в белом парике и красном фраке. Портрет написали в период пребывания Моцарта в Италии, когда он получал художественное образование. Предполагается, что юный Моцарт позировал 2 дня, где-то в середине января. 

 

Картину в те дни заказал главный налоговик и генерал из Венеции Пьетро Лугиати после органного концерта Моцарта в Вероне.

"Пьетро Лугиати был очень впечатлен талантом молодого Моцарта, когда он путешествовал по Италии со своим отцом", - рассказали в аукционном доме.

Через три месяца после того, как картина была закончена, Лугиати написал письмо к матери Моцарта, восхваляя мальчика и картину. 

"С начала текущего года наш город восхищается самым дорогим человеком, синьором Амадео Вольфангом Моцартом, вашим сыном, которого можно назвать чудом природы в музыке", - писал он.

Портрет имеет особое значение, поскольку он является одним из немногих написанных при жизни Моцарта.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Германии на аукционе продали цилиндр Гитлера за 50 тыс. евро, а первый комикс Marvel 1939 года продали дороже, чем за миллион долларов

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