У другому сезоні "Відьмака" зіграють актори з "Гри престолів" і "Хоббіта"

Стриминговый сервіс Netflix, який випустив фільм, в якому Ісус Христос — гей, представив нових акторів другого сезону серіалу "Відьмак".

Новий каст телекомпанія опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

Netflix анонсував появу семи нових акторів. Серед них — зірки "Ігри Престолів" і "Хоббіта" — Крістофер Хивью, відомий по ролі Тормунда в "Грі престолів" і Грем Мактавіш, який зіграв у сазі "Хоббіт" гнома Дваліна.

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:

Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca — NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020

Крістофер Хивью зіграє Нівеллена, якого перетворили на людиноподібне чудовисько, напівведмедя-напівлева. За сюжетом Геральт забрідає в старовинну садибу, де зустрічає Нівеллена, і той намагається його налякати.

Шотландський актор Грем Мактавіш пробувався на роль шпигуна Сигізмунда Дійкстри, колишнього шефа розвідки Реданії, одного з великих Північних королівств.

Серед інших новачків акторського складу — Пол Бульйон (Ламберт) і Ясний Атор (Койон) і Туэ Ерстед Расмуссен (Ексель). Всі вони зіграють відьмаків. Хто буде в ролі наставника Геральта — Весеміра — поки невідомо.

Крім того, в каст заявлені Агнес Бьорн (Вереєна), Аїша Фабьенн Росс (Лідія ван Бредевоорт) і Месія Сімсона (Францеска Финдабаїр). Крім того, в серіалі з'явиться новий персонаж — дівчинка на ім'я Вайолет. Її зіграє актриса Кармель Ланіадо.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня стриминговая платформа Netflix опублікувала серіал "Відьмак", заснований на циклі романів польського письменника Анджея Сапковського.

Депутат Верховної Ради (фракція "Слуга народу"), голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не прогнозує зростання цін на електронні послуги компаній-нерезидентів, таких як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft і Netflix, після введення податку на додану вартість на дані послуги.