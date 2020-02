У другому сезоні "Відьмака" зіграють актори з "Гри престолів" і "Хоббіта"

Новий каст телекомпанія опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

Netflix анонсував появу семи нових акторів. Серед них — зірки "Ігри Престолів" і "Хоббіта" — Крістофер Хивью, відомий по ролі Тормунда в "Грі престолів" і Грем Мактавіш, який зіграв у сазі "Хоббіт" гнома Дваліна.

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:



Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca