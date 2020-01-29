Соратник Зеленского прогнозирует, что Netflix, Amazon и другие диджитал-сервисы не подорожают от нового налога

Депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа"), глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не прогнозирует роста цен на электронные услуги компаний-нерезидентов, таких как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft и Netflix, после введения налога на добавленную стоимость на данные услуги.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Наша инициатива о налогообложении транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы, неожиданно спровоцировала вал критики… И, возможно, я удивлю вангующих повышение цен на платные электронные сервисы нерезидентов, но теория перекладывания налога давно установила, что непрямой, как, кстати, и прямой налог, перекладывается с потребителя на продавца и обратно, в зависимости не от вида налога, а исключительно от ценовой конъюнктуры", - написал Гетманцев.

Он отметил, что не понимает, почему рекламные и информационные услуги, оказываемые резидентами внутри страны, должны облагаться НДС, а услуги, предоставляемые мировыми гигантами, – нет.

"В чем смысл льготировать услуги нерезидентов? Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от налогообложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости?" - добавил депутат.

При этом депутат сообщил, что уже сейчас международные корпорации должны платить НДС с объекта.

Как сообщали Українські Новини, в соцсетях обсуждали идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube.

Также был обнародован топ-25 самых популярных сайтов в Украине, среди которых в тройку лидеров попали Google, YouTube и Facebook.