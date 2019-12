Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак"

Так, главную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, он перевоплотился в охотника за сверхъестественным, Геральта из Ривии.

Первый сезон будет состоять из восьми серий, который смогут сразу посмотреть зрители Netflix.

Сериал будет повествовать о ведьмаке Геральте, мутанте, натренированном убивать чудовищ.

The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.

These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr