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21 декабря 2019, суббота, 10:05 175
Жизнь 2019-12-21T10:05:56+02:00
Українські Новини
Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак"

Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак"

Анна Рудык
Ведьмак, сериалы, Сериал, Netflix

Вчера, 20 декабря, стриминговая платформа Netflix опубликовала первую серию сериала "Ведьмак", основанного на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщается в официальном аккаунте сериала в Twitter.

Так, главную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, он перевоплотился в охотника за сверхъестественным, Геральта из Ривии.

Первый сезон будет состоять из восьми серий, который смогут сразу посмотреть зрители Netflix.

Сериал будет повествовать о ведьмаке Геральте, мутанте, натренированном убивать чудовищ.

Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Ранее актёры поделились характерами и предысториями своих персонажей.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети.

Также Українські Новини писали, что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019.

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