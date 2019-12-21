Netflix выпустил первый сезон сериала "Ведьмак"

Вчера, 20 декабря, стриминговая платформа Netflix опубликовала первую серию сериала "Ведьмак", основанного на серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщается в официальном аккаунте сериала в Twitter. Так, главную роль в сериале сыграл Генри Кавилл, он перевоплотился в охотника за сверхъестественным, Геральта из Ривии. Первый сезон будет состоять из восьми серий, который смогут сразу посмотреть зрители Netflix. Сериал будет повествовать о ведьмаке Геральте, мутанте, натренированном убивать чудовищ. The day has come! Witcher Family, it's time to cheer. These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com\/koo3Zl0vKr — The Witcher (@witchernetflix) December 20, 2019 Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Ранее актёры поделились характерами и предысториями своих персонажей. Как сообщали Українські Новини, в конце июля зрелищный первый трейлер "Ведьмака" от Netflix появился в сети. Также Українські Новини писали, что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019.