Netflix представила фильм-версию об "искаженной" жизни Иисуса Христа

Более, чем два миллиона граждан Бразилии подписали петицию против стриминговой телекомпании Netflix с требованием снять с проката новый фильм, в котором Иисус Христос изображается гомосексуалистом, а Дева Мария развратницей. Об этом сообщает Sky News.

В онлайн-петиции говорится, что "Первое искушение Христа" оскорбило христиан. Эдуардо Болсонаро, сын президента Бразилии Жаира Болсонаро, назвал фильм мусором и сказал, что создатели ленты не представляют бразильское общество.

Фильм "Первое искушение Христа" режиссера Родриго ван дер Пута является постановкой комедийной труппы Porta dos Fundos из Бразилии в партнерстве с Netflix.

По сюжету фильма Иисус, вернувшийся из 40-дневного путешествия по пустыне, оказывается на вечеринке, посвященной его 30-летию. Здесь же он узнает, что был усыновлен Иосифом и его истинный отец — Бог. В пародии показано, что Иисус приводит домой своего любовника, чтобы познакомить его с Марией и Иосифом.

Премьера фильма состоялась 3 декабря 2019 года на видеоплатформе Netflix. Буквально на следующий день десятки евангельских религиозных общин призвали бойкотировать кино, католический епископ Дом Энрике Соареш да Кошта рекомендовал аннулировать контракт с компанией, пастор Джоэл Теодоро из Рио-де-Жанейро сообщил, что он отменил подписку на Netflix, а на сайте Change.org появилась петиция за удаление фильма из каталога компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее жители Латвии пожаловались на фильм от ВВС о ядерной воне в России под названием "Третья мировая война: в командном пункте".

Кроме того, фильм "Чудо-женщина 2" снимут с соблюдением правил по борьбе с домогательствами.