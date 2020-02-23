В Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье

После долгого периода сухой солнейной погоды ситуация в Украине резко ухудшится. Ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, а ветер усилится до штормовых и даже ураганных порывов. Така непростая синоптическая ситуация ожидается уже с восресенья 23 февраля.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко в Facebook, непогода будет обусловлена влиянием циклона Xanthippe, названного так в честь жены древнегреческого философа Сократа Ксантиппы, известной своим сложным нравом.

Эксперт сообщила, что циклон действительно сформирует в воскресенье сложную, "бранную" погоду в зоне своего влияния.

"И его атмосферный фронт достигнет Украины, куда принесет осадки и усиление ветра", - добавила она.

Осадки прогнозируются в большинстве областей, за исключением Юга, который окажется под влиянием антициклона Гюнтер.

Мощные порывы ветра западного направления могут составить до 15-20 м/с и более, а в Карпатах - до 30 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах +3... +9 градусов с последующим снижением в понедельник до +2... +5 градусов.

Погода в Украине 23 февраля. Метеокарта: facebook.com/tala.didenko

Так, уже в начале следующей недели циклон Yulia, который формируется над Германией, "покажет свой характер в Украине 24 февраля так, что Ксантиппа будет выглядеть на ее фоне милой кудрявой овечкой".

В понедельник синоптик прогнозирует в нашей стране значительные осадки в виде мокрого снега и дождя и очень мощный штормовой ветер - 22-28 м/с, а в Карпатах даже до 40 м/с.

Погода в Украине в воскресенье. Метеокарта: facebook.com/tala.didenko

"Очень, очень осторожно под деревьями, билбордами, шаткими конструкциями, лучше убрать с балконов и двор все, что может легко летать. Ну и выбирайте особенно внимательно место для парковки автомобиля". - советует синоптик.

"На фоне таких предвесенних меняющихся синоптических ситуаций, когда руки в стороны ставят поочередно то Юлия, то Ксантиппа, нам, обычным метеопатам, остается только пить обезболивающие и сосудостабилизирующие. Ну, в крайнем случае одевать ночью теплую шапку на голову или платок. Здесь главное - не напугать кота внешним видом. Словом, ближайшие два дня - особое внимание к прогнозу погоды, к самой погоде и к своему здоровью" - рекомендует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

Также метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Тем временем, согласно двенадцатибалльной шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией, скорость ветра 33 сетра в секунду и более называется ураганом и приводит к огромным разрушениям, серьезным повреждениям зданий, строений и домой, деревья вырывает с корнями и уничтожает растительность.