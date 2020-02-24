Немецкий циклон "Юлия" ворвется в Украину с мокрым снегом и штормовым ветром

Сегодня, 24 февраля, циклон "Юлия", который сформировался над Германией, принесет в Украину сильный ветер, дожди и мокрые снега. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"24-го февраля циклон Юлия принесет к нам осадки с штормовым ветром. В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумы и Запорожье", - написала Диденко.



Однако штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины.



В Киев сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22 метров в секунду.

Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня.



Синоптик советует избегать билбордов, высоких старых деревьев и балконов.





Циклон "Юлия". Карта: Facebook/Наталья Диденко





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