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24 февраля 2020, понедельник, 05:30 624 Карта
Политика 2020-02-24T05:30:03+02:00
Українські Новини
Немецкий циклон "Юлия" ворвется в Украину с мокрым снегом и штормовым ветром

Немецкий циклон "Юлия" ворвется в Украину с мокрым снегом и штормовым ветром

Валерия Драгомирова
Погода, Дождь, Мокрый снег, Непогода, Непогода в Украине, Штормовой ветер, Прогноз погоды
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Сегодня, 24 февраля, циклон "Юлия", который сформировался над Германией, принесет в Украину сильный ветер, дожди и мокрые снега. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"24-го февраля циклон Юлия принесет к нам осадки с штормовым ветром. В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный "удар" примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумы и Запорожье", - написала Диденко.

Однако штормовой ветер будет бушевать в большинстве областей Украины.

В Киев сначала будет идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22 метров в секунду.

Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня.

Синоптик советует избегать билбордов, высоких старых деревьев и балконов.

Циклон Циклон "Юлия". Карта: Facebook/Наталья Диденко



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