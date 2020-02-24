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24 лютого 2020, понеділок, 10:37 7
Нерухомість 2020-02-24T10:37:48+02:00
Українські Новини
У 2 житлових комплексах "Укрбуду" відновилося будівництво

У 2 житлових комплексах "Укрбуду" відновилося будівництво

Оксана Соболь
Будівництво, Укрбуд Девелопмент, Київміськбуд, Новобудови
Будівництво. Фото: litsa.com.ua
Будівництво. Фото: litsa.com.ua

Холдингова компанія "Київміськбуд" (Київ) поновила будівельні роботи в 2 житлових комплексах компанії "Укрбуд Девелопмент".

Про це йдеться в повідомленні "Київміськбуду", передають Українські Новини.

Будівельні роботи відновлені у ЖК "Пектораль" у Святошинському районі Києва і в ЖК "Новомостицький" у Подільському районі.

"До 1 березня плануємо взяти ще 4 об'єкти. Крім того, розпочато процедуру прийому ще 6 таких об'єктів. Таким чином, в активній фазі на сьогоднішній день перебувають 12 з 24 об'єктів "Укрбуду", - цитуються в повідомленні слова голови правління "Київміськбуд" Ігоря Кушніра.

ЖК "Пектораль" розташований за адресою бульвар Кольцова, 7А.

Він складається з 25-поверхового 5-секційного будинку.

ЖК "Новомостицкий" розташований на вулиці Новомостицькій, 15.

Він складається з 20-поверхового 5-секційного будинку.

Перша секція будинку вже введена в експлуатацію.

Як повідомляли Українські Новини, "Київміськбуд" можуть звільнити від сплати пайового внеску при роботах на об'єктах "Укрбуду".

Компанія має намір добудувати житлові комплекси "Укрбуду" за свої кошти.

За рік житло в столичних новобудовах здорожчало на 12%.

 

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