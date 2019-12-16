"Киевгорстрой" достроит объекты "Укрбуда" за собственные средства и банковскую ссуду, – Кушнир

Холдинговая компания "Киевгорстрой" будет достраивать жилые комплексы компании "Укрбуд" за собственные средства и банковскую ссуду. Также компания договаривается о поддержке с Кабинетом Министров Украины, Министерством финансов и Киевской городской государственной администрацией (КГГА).

Об этом заявил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в ходе пресс-конференции.

Он заверил, что деньги инвесторов "Киевгорстроя" не будут использовать для финансирования строительства домов "Укрбуда", которые компания взяла обязательства завершить.

"Киевгорстрой" не будет тратить средств инвесторов холдинговой компании! Мы будем рассматривать возможность использовать нераспределенную прибыль, которую компания аккумулировала за годы успешной работы на рынке. К тому же, ведутся переговоры с банками, также рассчитываем на поддержку Кабинета Министров, Минфина и КГГА", - сказал Игорь Кушнир, напомнив, что "Киевгорстрой" является единственной компанией, которая в свое время пришла на помощь обманутым вкладчикам "Элита Центр".

По его словам, и инвесторы "Укрбуда", и руководство понимают, что сделать это будет достаточно сложно, но "Киевгорстрою" уже приходилось работать в непростые времена, и компания ни разу не подвела своих инвесторов.

"Впереди у нас тяжелая работа! Очень много сложных технических и юридических вопросов, которые нужно обработать. Восстановить замороженные стройки еще сложнее, чем начать строить новые. К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы за один день достроить все объекты и передать их людям. Поэтому прошу запастись терпением. Нам нужно время и ваша поддержка. Мы справимся", - подчеркнул Кушнир.

Он дал понять присутствующим, что будет лично заниматься этим проектом и контролировать каждое строительство.

"Мы берем на себя обязательства обеспечить квартирами всех 13 тыс. вкладчиков "Укрбуда". Впереди у нас много работы, но вместе мы справимся. Уверяю, "Киевгорстрой" выполнит все взятые на себя обязательства!" - констатировал Кушнир.

Со своей стороны генеральный директор "Укрбуда" Олег Майборода поблагодарил "Киевгорстрой" за поддержку и выразил готовность помогать достраивать объекты.

"Это действительно знаковый для "Укрбуда" момент - нам протянули руку помощи. Мы договорились с мощным государственным девелопером "Киевгорстрой" о том, что он достроит все наши объекты. Вопрос удалось решить, поэтому теперь для инвесторов "Укрбуда" все наладится и они получат свои квартиры", - сказал Майборода.

Он сообщил, что сейчас бывший руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась никоим образом не связан с компанией. Отвечая на вопрос, когда инвесторы компании "Укрбуд" получат план достройки своих домов и в какой очередности "Киевгорстрой" будет их достраивать, Игорь Кушнир ответил, что для окончательных подсчетов требуется больше времени.

"Детали, в частности относительно сроков, очередности и т.д., мы дадим позже. Поймите - нам нужно сесть и разобраться в том наследии, которое мы получили вместе с "Укрбудом". А наследие достаточно сложное - и финансовое, и техническое. Вы все в этом разбираетесь. Иначе наша помощь была бы не нужна. Поэтому я прошу у вас немного больше времени, чтобы дать вам больше деталей. Главное - люди получат свои квартиры", - акцентировал Кушнир.

Отдельно представители компаний поблагодарили Президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, Кабинет Министров и министра внутренних дел Арсена Авакова, благодаря которым стало возможным спасение "Укрбуда".