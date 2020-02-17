"Киевгорстрой" могут освободить от паевого взноса при достройке объектов "Укрбуда"

Депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Юрий Зубко предлагает Киевсовету освободить холдинговую компания "Киевгорстрой" от уплаты паевых взносов при строительстве жилых комплексов, переданных от компании "Укрбуд Девелопмент".

Соответствующий проект постановления №399 зарегистрирован в Киевсовете 13 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно проекту документа, предлагается освободить от уплаты паевого взноса застройщиков, которые завершают строительство объектов, которые сооружались с привлечением средств физлиц, в связи с неспособностью застройщика продолжать строительство.

Также к документу прикреплен список новостроек, при строительстве которых застройщик должен быть освобожден от взноса.

В список входят 24 объекта "Укрбуда".

Как сообщали Українськi Новини, "Киевгорстрой" намерен достроить жилкомплексы "Укрбуда" за свои средства.

Изначально за объекты "Укрбуда" собиралась взяться компания "Инергал-Буд".