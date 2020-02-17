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17 февраля 2020, понедельник, 12:31 135
Недвижимость 2020-02-17T12:31:44+02:00
Українські Новини
"Киевгорстрой" могут освободить от паевого взноса при достройке объектов "Укрбуда"

"Киевгорстрой" могут освободить от паевого взноса при достройке объектов "Укрбуда"

Оксана Соболь
Киевсовет, Строительство, Укрбуд Девелопмент, Киевгорстрой
Киевгорстрой. Фото: liveuamap.com
Киевгорстрой. Фото: liveuamap.com

Депутат Киевского городского совета, член постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Юрий Зубко предлагает Киевсовету освободить холдинговую компания "Киевгорстрой" от уплаты паевых взносов при строительстве жилых комплексов, переданных от компании "Укрбуд Девелопмент".

Соответствующий проект постановления №399 зарегистрирован в Киевсовете 13 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно проекту документа, предлагается освободить от уплаты паевого взноса застройщиков, которые завершают строительство объектов, которые сооружались с привлечением средств физлиц, в связи с неспособностью застройщика продолжать строительство.

Также к документу прикреплен список новостроек, при строительстве которых застройщик должен быть освобожден от взноса.

В список входят 24 объекта "Укрбуда".

Как сообщали Українськi Новини, "Киевгорстрой" намерен достроить жилкомплексы "Укрбуда" за свои средства.

Изначально за объекты "Укрбуда" собиралась взяться компания "Инергал-Буд".

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