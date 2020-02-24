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24 лютого 2020, понеділок, 10:13 8
Фінанси 2020-02-24T10:21:17+02:00
Українські Новини
Долар просів, а євро підскочив: курс валют в обмінниках на початку тижня

Долар просів, а євро підскочив: курс валют в обмінниках на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс євро, Валюта
Курс валют. Фото: Укрфото/ТБ
Курс валют. Фото: Укрфото/ТБ

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 лютого на 0,41 коп. до 24,5119 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,87% до 24,2600 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,05 коп. до 26,1758 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,00 коп. до 26,5577 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,2600 24,5119 26,1758 26,5577 3,45 3,92
Максимальний 24,4000 25,0000 26,4200 26,9000 3,78 5,00
Мінімальний 24,0000 24,3900 25,6000 26,4000 2,50 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 лютого на 2,47 коп. до 24,4530 UAH/USD.

Раніше експерти дали прогноз на тиждень, яким буде курс долара. За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжить тримати паузу під час роботи місії МВФ в Україні.У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD. Середній курс купівлі євро знизився на 2,76 коп. до 26,1518 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,29 коп. до 26,5421 UAH/EUR.

 

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