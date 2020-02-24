Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня

Поки циклон "Ксантиппа" проходить через Україну, у Німеччині формується циклон "Юлія", який принесе в понеділок, 24 лютого, сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Такий прогноз погоди дала синоптик Наталія Діденко на сторінці у соцмережі Facebоok.

"24-го лютого циклон Юлія принесе до нас опади з штормовим вітром. Протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном у східному напрямку, тому, наприклад, у другій половині дня понеділка основний вологий "удар" візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Суми і Запоріжжя", - написала Діденко.



Однак штормовий вітер вируватиме в більшості областей України.



У Києві спочатку буде йти дощ, потім він перейде в мокрий сніг. Штормовий північно-західний вітер буде досягати поривів 15-22 метрів на секунду.

Удень в Києві опади послабляться і припиняться. Але сильний вітер залишиться протягом усього дня.



Синоптик радить уникати білбордів, високих старих дерев і балконів.

Циклон "Юлія". Карта: Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає на українців в майбутньому.