підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Політика
  • Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня
24 лютого 2020, понеділок, 05:30 22
Політика 2020-02-24T07:45:02+02:00
Українські Новини
Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня

Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня

Валерия Драгомирова
Погода, Вітер, дощ, мокрий сніг, Непогода, Прогноз погоди
Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

Поки циклон "Ксантиппа" проходить через Україну, у Німеччині формується циклон "Юлія", який принесе в понеділок, 24 лютого, сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Такий прогноз погоди дала синоптик Наталія Діденко на сторінці у соцмережі Facebоok.

"24-го лютого циклон Юлія принесе до нас опади з штормовим вітром. Протягом дня опади будуть зміщуватися разом з циклоном у східному напрямку, тому, наприклад, у другій половині дня понеділка основний вологий "удар" візьмуть на себе східні області, а також Дніпро з районами, Суми і Запоріжжя", - написала Діденко.

Однак штормовий вітер вируватиме в більшості областей України.

У Києві спочатку буде йти дощ, потім він перейде в мокрий сніг. Штормовий північно-західний вітер буде досягати поривів 15-22 метрів на секунду.

Удень в Києві опади послабляться і припиняться. Але сильний вітер залишиться  протягом усього дня.

Синоптик радить уникати білбордів, високих старих дерев і балконів.

ЦиклонЦиклон "Юлія". Карта: Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляли Українські Новини, метеоролог розповіла, яка погода чекає на українців в майбутньому.

Більше новин про: Погода Вітер дощ мокрий сніг Непогода Прогноз погоди

Йдуть снігопади із сильними поривами вітру: в неді...
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове ...
Похолодання посилиться, прийдуть відчутні морози: ...
Вдарить мороз і заллє дощами з мокрим снігом: сино...
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари"
У МОЗ підтвердили, що жодного випадку коронавіруса в Україні немає
Новини
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 05:45 Інфографіка
Циклон "Юлія" несе дощі та сильний вітер: прогноз погоди на початку тижня 05:30
Щоб виплачувати відсотки за кредитами, потрібно торгувати наркотиками і зброєю, - Гончарук 23:05
Міністр охорони здоров'я пояснила різницю між обсервацією і карантином 22:26
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok