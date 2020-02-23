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23 лютого 2020, неділя, 21:43 6
Світ 2020-02-23T22:15:01+02:00
Українські Новини
Туреччина закрила кордон з Іраном через спалах коронавірусу

Туреччина закрила кордон з Іраном через спалах коронавірусу

Валерия Драгомирова
Спалах коронавірусу, Іран, Туреччина, Коронавірус
Туреччина. Фото: daily.com.ua
Туреччина. Фото: daily.com.ua

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що країна вирішила тимчасово закрити кордон з Іраном, де раніше зафіксували перші випадки коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Коджа також сказав, що через спалах коронавірусу в Ірані Туреччина тимчасово призупинила всі міжнародні рейси з Ірану в односторонньому порядку.

За словами міністра, у зв'язку з виявленням цієї хвороби щонайменше восьми іранським громадянам не дозволили в'їхати до Туреччини в п'ятницю і суботу.

Він сказав, що п'ять осіб з симптомами застуди склали негативний тест на коронавірус в східній провінції Ван.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, кількість смертей від коронавірусу в країні зросла до восьми, і було підтверджено понад 40 випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії більш як 130 осіб заразилися коронавірусом, у зв'язку з чим влада країни закрила на карантин 12 міст.

У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи, включаючи матчі італійської Серії А, заплановані на неділю.

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