Туреччина закрила кордон з Іраном через спалах коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що країна вирішила тимчасово закрити кордон з Іраном, де раніше зафіксували перші випадки коронавірусу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Коджа також сказав, що через спалах коронавірусу в Ірані Туреччина тимчасово призупинила всі міжнародні рейси з Ірану в односторонньому порядку.

За словами міністра, у зв'язку з виявленням цієї хвороби щонайменше восьми іранським громадянам не дозволили в'їхати до Туреччини в п'ятницю і суботу.

Він сказав, що п'ять осіб з симптомами застуди склали негативний тест на коронавірус в східній провінції Ван.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, кількість смертей від коронавірусу в країні зросла до восьми, і було підтверджено понад 40 випадків захворювання.



Як повідомляли Українські Новини, в Італії більш як 130 осіб заразилися коронавірусом, у зв'язку з чим влада країни закрила на карантин 12 міст.



У школах скасовані заняття, перенесені всі спортивні заходи, включаючи матчі італійської Серії А, заплановані на неділю.