От коронавируса скончался еще один пассажир лайнера Diamond Princess

В Японии от коронавируса погиб еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По данным Министерства здравоохранения Японии, в больнице скончался 80-летний мужчина, который был пассажиром круизного лайнера. Мужчина был заражен коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, это уже третий случай смерти от коронавируса среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. По состоянию на 22 февраля количество зараженных коронавирусом на лайнере составляет 634.

Также на японском лайнере заявили о двух зараженных коронавирусом украинцев.

Кроме того, украинцев, вернувшихся из зараженного коронавирусом Уханя, будут держать в санатории Обухова.