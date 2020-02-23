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23 лютого 2020, неділя, 16:31 23
Суспільство 2020-02-23T17:31:55+02:00
Українські Новини
В акваторію Чорного моря зайшов есмінець США

В акваторію Чорного моря зайшов есмінець США

Ольга Фандорина
Американський есмінець, Есмінець США, військовий корабель, Чорне море
Американський есмінець USS Ross 23. Фото: @USNavyEurope
Американський есмінець USS Ross 23. Фото: @USNavyEurope

Американський есмінець USS Ross 23 лютого почав перехід через протоку в Чорне море. Про це йдеться в Twitter командування 6-го флоту ВМС США.

"USS Ross 23 лютого почав перехід через протоку в Чорне море для проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морський здібності союзників і партнерів по НАТО в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 чоловік.

29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси.

Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.

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