В акваторію Чорного моря зайшов есмінець США

"USS Ross 23 лютого почав перехід через протоку в Чорне море для проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морський здібності союзників і партнерів по НАТО в регіоні", - йдеться в повідомленні.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA