В акваторію Чорного моря зайшов есмінець США

Американський есмінець USS Ross 23 лютого почав перехід через протоку в Чорне море. Про це йдеться в Twitter командування 6-го флоту ВМС США.

"USS Ross 23 лютого почав перехід через протоку в Чорне море для проведення операцій з морської безпеки та підвищення регіональної морської стабільності і військово-морський здібності союзників і партнерів по НАТО в регіоні", - йдеться в повідомленні.

USS ROSS (DDG 71) is back! The ship has begun its northbound strait transit en route to the Black Sea, Feb. 23, to conduct maritime security operations and enhance regional maritime stability and naval capability with our @NATO allies and partners in the region. #powerforpeace pic.twitter.com/TW0WAJK0OA — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада корвет військово-морських сил Франції Commandant Birot зайшов в порт Одеси. Корабель відноситься до класу легких корветів, його довжина становить 80 м, ширина - 10, а його екіпаж складається з 90 чоловік.

29 жовтня 4 військових корабля (мінні тральщики) НАТО зайшли в порт Одеси.

Серед них іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana". Кораблі несуть патрулювання в Середземному морі.

Також 19 вересня транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) зайшов у порт Одеси.