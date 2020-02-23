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23 лютого 2020, неділя, 16:04 11
Азія 2020-02-23T18:45:01+02:00
Українські Новини
Від коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess

Від коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess

Ольга Фандорина
Лайнер, Круїзний лайнер, коронавірус в Китаї, Смерть від коронавіруса
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі
Японський лайнер. Скріншот: YouTube/Новини на Першому Каналі

В Японії від коронавіруса загинув ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама. Про це повідомляє NHK.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, в лікарні помер 80-річний чоловік, який був пасажиром круїзного лайнера. Чоловік був заражений коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, це вже третій випадок смерті від коронавіруса серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Також на японському лайнері заявили про двох заражених коронавірусом українців.

Крім того, українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханя, будуть тримати в санаторії Обухова.

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