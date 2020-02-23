Від коронавіруса помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess

В Японії від коронавіруса загинув ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама. Про це повідомляє NHK.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, в лікарні помер 80-річний чоловік, який був пасажиром круїзного лайнера. Чоловік був заражений коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, це вже третій випадок смерті від коронавіруса серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Також на японському лайнері заявили про двох заражених коронавірусом українців.

Крім того, українців, які повернулися з зараженого коронавірусом Уханя, будуть тримати в санаторії Обухова.