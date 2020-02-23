підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Події
  • У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry
23 лютого 2020, неділя, 13:10 10
Події 2020-02-23T14:30:01+02:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry

У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry

Анна Рудык
ДТП, смертельна ДТП, ДТП у Дніпропетровській області, загиблі в ДТП

1 людина загинула і 5 госпіталізовано в ніч на 23 лютого через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Дніпровській, зіткнулися Cherry Amulet і Toyota RAV4.

В результаті ДТП 40-річний водій Cherry загинув на місці події.

Три пасажира автомобіля Chery Amulet, а також водій і пасажир автомобіля Toyota були госпіталізовані в лікарню.

Під Днипром у ДТП загинув чоловік. Фото:ДержнсПід Дніпром у ДТП загинув чоловік. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, под Дніпром при зіткненні авто одна з легковиків вилетіла в кювет і повис на дереві. ДТП сталкся на Криворізькому шосе, там зіткнулися Renault і Skoda.

Раніше 13 осіб були травмовані через дорожньо-транспортну пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса в Дніпропетровській області.

Також сталася смертельна ДТП у Дніпропетровській області: 11 людей залишали на лікуванні в лікарні.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП ДТП у Дніпропетровській області загиблі в ДТП

У Києві зіткнулися два легковика, один з них відле...
У Харкові водій збив на смерть двох жінок "на зебр...
Під Дніпром зіткнулися фура та легковик, один з во...
У Харківській області зіткнулися і загорілися два ...
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах
Новини
ДТП у Миколаївській області з маршруткою. Фото: поліція
У Миколаєві фура зіткнулася з маршруткою, 10 осіб госпіталізовано 13:55
Смертельна аварія під Дніпром. Фото: ДСНС
У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry 13:10
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ 12:45
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штормовій погоді 11:55
У Києві на місяць частково обмежать пересування шляхопроводом біля Південного мосту 11:25
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ 12:45
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника 16:10
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
Харківський аеропорт підтримав ініціативу Мінінфраструктури щодо встановлення єдиної ставки тарифу за аеронавігаційне обслуговування 18:50
СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБІ Оксану Попович в махінаціях, — ЗМІ 19:21
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС 08:25
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
більше новин
Україну накриють дощі та пориви вітру до 40 м/с: синоптики попередили про небезпечну погоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok