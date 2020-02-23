У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry

1 людина загинула і 5 госпіталізовано в ніч на 23 лютого через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) в Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Дніпровській, зіткнулися Cherry Amulet і Toyota RAV4.

В результаті ДТП 40-річний водій Cherry загинув на місці події.

Три пасажира автомобіля Chery Amulet, а також водій і пасажир автомобіля Toyota були госпіталізовані в лікарню.

Під Дніпром у ДТП загинув чоловік. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, под Дніпром при зіткненні авто одна з легковиків вилетіла в кювет і повис на дереві. ДТП сталкся на Криворізькому шосе, там зіткнулися Renault і Skoda.

Раніше 13 осіб були травмовані через дорожньо-транспортну пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса в Дніпропетровській області.

Також сталася смертельна ДТП у Дніпропетровській області: 11 людей залишали на лікуванні в лікарні.