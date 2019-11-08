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08 ноября 2019, пятница, 17:18 15
Происшествия 2019-11-08T17:18:32+02:00
Українські Новини
Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве

Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве

ДТП, ДТП в Днепропетровской области, ДТП с деревом

Под Днепром при столкновении авто одна из легковушек вылетела в кювет и повисла на дереве. ДТП произошло 8 ноября на Криворожском шоссе, где столкнулись Renault и Skoda. Об этом сообщает "Информатор"

Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону выезда из города. По предварительной информации, Renault догнал Skoda, водитель последнего потерял контроль над автомобилем. Иномарку сразу же понесло на обочину, где она съехала в кювет и повисла на дереве.

Несмотря на всю серьезность ситуации, все обошлось без пострадавших.

На месте работает экипаж дорожной полиции. Выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, что BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.

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