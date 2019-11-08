Под Днипром автомобиль слетел с трассы и повис на дереве

Под Днепром при столкновении авто одна из легковушек вылетела в кювет и повисла на дереве. ДТП произошло 8 ноября на Криворожском шоссе, где столкнулись Renault и Skoda. Об этом сообщает "Информатор".

Оба автомобиля двигались в попутном направлении в сторону выезда из города. По предварительной информации, Renault догнал Skoda, водитель последнего потерял контроль над автомобилем. Иномарку сразу же понесло на обочину, где она съехала в кювет и повисла на дереве.

Несмотря на всю серьезность ситуации, все обошлось без пострадавших.

На месте работает экипаж дорожной полиции. Выясняются обстоятельства аварии.

Напомним, что BMW влетело в дерево в Киеве: два человека попали в больницу с тяжелыми травмами.