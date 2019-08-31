Автобус столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, 13 травмированых

13 человек травмированы в субботу из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что авария произошла на Елизаветовском шоссе около села Елизаветовка.

Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днипро - Камянское".

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и 12 пассажиров.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Как сообщали Українські Новини, ранее произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставили на лечении в больнице.

8 августа 2 человека погибли и 16 получили травмы из-за ДТП с участием автобуса в Днепропетровской области.