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31 августа 2019, суббота, 16:22 8
Происшествия 2019-08-31T16:22:53+03:00
Українські Новини
Автобус столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, 13 травмированых

Автобус столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, 13 травмированых

ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
ДТП в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

13 человек травмированы в субботу из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передают Українські Новини.

Сообщается, что авария произошла на Елизаветовском шоссе около села Елизаветовка.

Произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днипро - Камянское".

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и 12 пассажиров.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Как сообщали Українські Новини, ранее произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставили на лечении в больнице.

8 августа 2 человека погибли и 16 получили травмы из-за ДТП с участием автобуса в Днепропетровской области.

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