Автобус столкнулся с грузовиком в Днепропетровской области, 13 травмированых

13 человек травмированы в субботу из-за дорожно-транспортного-происшествия (ДТП) с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области.\r\nОб этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, передают Українські Новини.\r\nСообщается, что авария произошла на Елизаветовском шоссе около села Елизаветовка.\r\nПроизошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирского микроавтобуса Mercedes, который совершал рейс "Днипро - Камянское".\r\nВ результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автобуса и 12 пассажиров.\r\nВсе пострадавшие были госпитализированы в больницу.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее произошло смертельное ДТП в Днепропетровской области: 11 человек оставили на лечении в больнице.\r\n8 августа 2 человека погибли и 16 получили травмы из-за ДТП с участием автобуса в Днепропетровской области.